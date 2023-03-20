Antalya'da kaçak içki ve tütün operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Antalya'da düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca 285 personelin katılımıyla tütün mamulleri ile alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde, 130 elektronik sigara, 30 litre kaçak içki, 5 bin 960 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 kilogram kaçak tütün, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. İş yerlerine 4733 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 531 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel