Antalya'da kaçak içki ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde yapılan operasyonda 1523 paket elektronik sigara likiti, 90 kilogram nargile tütünü ve 80 içki kiti ele geçirdi.