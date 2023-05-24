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Antalya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki içki kaçakçılığının deşifre edilmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 bin 223 kaçak içki ele geçirilirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan bu kişilerden biri serbest bırakıldı, diğer 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

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