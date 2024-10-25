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Antalya'da Kaçak İçki Operasyonu: 14 Gözaltı

Antalya'da Kaçak İçki Operasyonu: 14 Gözaltı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak alkol üretimiyle ilgili yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, fabrikada bulunan çok miktarda kaçak içki ve malzemeye el koydu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikada kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, 28 bin 340 litre etil alkol, 8 bin şişe kapağı, 2 bin aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişeğe el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği açısından uygun olmayan ortamda üretilen ve insan sağlığına zararlı alkollerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Kaçakçılık Konyaaltı Güvenlik antalya 3-sayfa Sağlık Güncel Hukuk

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