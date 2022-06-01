Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu - Haberler

Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 30 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 100 elektronik sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheli H.Y.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel