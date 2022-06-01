Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 30 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 100 elektronik sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli H.Y.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Jandarma Antalya Sigara Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title