Antalya'da Kaçak Araç Operasyonu: 1 İş Yerine Adli İşlem Yapıldı

Antalya'da yapılan çalışmalarda kaçak araçların tespitine yönelik operasyonda bir iş yerine adli işlem yapıldı. Operasyonda birçok kaçak araç motoru, şanzıman ve diğer parçalara el konuldu.

Antalya'da 'change' araçların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 1 iş yerine adli işlem yapıldı. Operasyonda 2 adet araç, 7 adet tescil kaydı olmayan araç motoru, 15 adet şanzıman, 27 adet abs ve airbag beynine kriminal incelemesi yaptırılmak üzere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince change araçların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bir işyerindeki araç ve malzemelerin detaylı incelenebilmesi amacıyla yapılan adli aramada; 2 adet araç, 7 adet tescil kaydı olmayan araç motoru, 15 adet şanzıman, 13 adet diferansiyel, 9 adet araç gösterge paneli, 12 adet çeşitli araç parçaları, 8 adet airbag, 21 adet teyp, 12 adet klima gösterge paneli, 27 adet abs ve airbag beynine kriminal incelemesi yaptırılmak üzere el konuldu.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı. - ANTALYA