Antalya'da Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu

Antalya'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez İlçesinde şüpheli bir şahsın işletmesinde kaçak sigara ve alkollerin satışı yaptığı bilgisi alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekipler, söz konusu işyerinde yaptıkları aramada bin 523 paket elektronik sigara likiti, 60 kg nargile tütünü, 30 kg açık nargile tütünü, 68 adet viski kiti ve 12 adet votka kiti ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı. - ANTALYA