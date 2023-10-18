Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonu: Binlerce Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, kaçak alkol üreten bir adreste binlerce litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca sahte bandrol, marka etiketi ve boş şişeler de bulundu.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üreten bir adrese yapılan baskında 910 litre etil alkol, bin 650 litre sahte bandrollü kaçak içki, 2 bin 380 adet sahte bandrol, 30 bin adet marka etiketi ve bin 485 adet çeşitli markalara ait boş şişe ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Kepez ilçesinde şüpheli bir şahsın kiraladığı evde kaçak alkol üreterek piyasaya süreceğinin tespit edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 910 litre etil alkol, bin 650 litre sahte bandrollü kaçak içki, 2 bin 380 adet sahte bandrol, 30 bin adet marka etiketi, bin 485 adet çeşitli markalara ait boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgi yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA