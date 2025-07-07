Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonlarında 30 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda son 15 günde 30 bin litre etil alkol, 15 bin litre kaçak votka ve 1000 litre kaçak rakı ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'da son 15 günde düzenlenen operasyonlarda, 30 bin litre etil alkol, 15 bin litre kaçak votka, 1000 litre kaçak rakı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda, son 15 gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 30 bin litre etil alkol, 15 bin litre kaçak votka, 1000 litre kaçak rakı, 10 bin şişe etiketi, 5 bin 725 boş şişe, 12 karbon arıtma filtresi, 4 dolum makinesi, 2 arıtma makinesi ile paketleme makinesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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