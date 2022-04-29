Antalya'da kablo hırsızlığından yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler

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Antalya'da kablo hırsızlığından yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'da kablo hırsızlığından yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi'nde kablo hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen M.C. (22), A.Z. (20), A.B. (21) ve B.Ö'nün (23) adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araçta demir makası, orak, pense, eldiven, 100 metre bakır ve alüminyum alaşımlı kablo ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.Z, serbest bırakıldı, M.C, A.B. ve B.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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