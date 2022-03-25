Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait kabloların çalındığı ve mala zarara verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kepez, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, E.Ç, A.E. ve H.İ.Y. gözaltına alındı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Türkiye Elektrik Dağıtım, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haberler

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