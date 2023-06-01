Antalya'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 150 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara ve 10 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 150 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara ve 10 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya ili Kepez ilçesinde şüpheli bir şahsın gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigaraları satacağının tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Şahsın ikametgahında yapılan aramada; 2 bin 150 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara10 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA