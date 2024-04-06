Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Antalya'da Jandarma Ramazan Bayramı Tatili İçin Trafik Denetimi Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jandarma 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

Vatandaşların tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu amaçla Döşemealtı Kovanlık yol kontrol noktasında trafik denetlemesi yaptı.

Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.

Denetimler sırasında insansız hava aracı dronu da etkin şekilde kullanan ekipler, sürücülerin yaptıkları kural ihlallerini havadan denetledi.

Kente gelen araçlar kara yollarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Denetimlere katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgenarel Tarık Hekimoğlu da kontrol için durdurulan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayıp karanfil hediye etti.

Hekimoğlu, ayrıca denetimi yapılan araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Jandarma Antalya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title