Antalya'da Jandarma Ramazan Bayramı Tatili İçin Trafik Denetimi Yaptı

Antalya'da jandarma 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

Vatandaşların tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu amaçla Döşemealtı Kovanlık yol kontrol noktasında trafik denetlemesi yaptı.

Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.

Denetimler sırasında insansız hava aracı dronu da etkin şekilde kullanan ekipler, sürücülerin yaptıkları kural ihlallerini havadan denetledi.

Kente gelen araçlar kara yollarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Denetimlere katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgenarel Tarık Hekimoğlu da kontrol için durdurulan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayıp karanfil hediye etti.

Hekimoğlu, ayrıca denetimi yapılan araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.