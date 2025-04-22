Antalya'da Jandarma Operasyonuyla 212 Suçlu Yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince, üç günde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 212 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, bazı suçlardan aranan veya firari hükümlü 212 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.