Antalya'da Jandarma Operasyonunda 1535 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, Döşemealtı ve Kemer ilçelerinde yapılan aramalarda 1535 sentetik uyuşturucu hap ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1535 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Döşemealtı ve Kemer ilçelerinde 3 şüphelinin evlerinde arama yapıldı.
Aramalarda 1535 sentetik hap ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel