Antalya'da Jandarma Operasyonunda 1535 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, Döşemealtı ve Kemer ilçelerinde yapılan aramalarda 1535 sentetik uyuşturucu hap ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Döşemealtı ve Kemer ilçelerinde 3 şüphelinin evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1535 sentetik hap ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel
