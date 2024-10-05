Antalya'da Jandarma Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince, 24 saatte yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli ve hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Dedektifleri tarafından çalışma yapıldı.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan aralarında hükümlülerin de bulunduğu 74 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.