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Antalya'da Jandarma Operasyonu: 183 Kişi Yakalandı

Antalya'da Jandarma Operasyonu: 183 Kişi Yakalandı
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Antalya'da jandarma ekipleri, üç günde düzenledikleri operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 183 kişiyi yakaladı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da jandarma ekiplerince, üç günde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 183 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, bazı suçlardan aranan veya firari hükümlü 183 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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