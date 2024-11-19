Antalya'da Jandarma Operasyonu: 172 Kişi Yakalandı
Antalya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 72 saatlik operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 172 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Antalya'da jandarma ekiplerince, 72 saatte gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 172 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 172 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.