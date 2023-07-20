Antalya'da Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Devriye Görevinde

Antalya'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte orman yangını riski arttı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arazi araçları ve atlarla ormanlık alanlarda devriye görevi yaparak yangınları önlemeye çalışıyor. Ekipler ayrıca kimlik kontrolü yaparak vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.

Antalya'da jandarma ekipleri, yangınları önlemek için ormanlık alanlarda arazi araçları ve atlarla devriye görevi yapıyor.

Hava sıcaklığının yükselmesi sebebiyle orman yangını riski artan Antalya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini arttırdı.

Ekipler, bu çerçevede kentteki ormanlık alanlarda devriye geziyor. Arabalarının giremediği bölgelerde arazi araçları ve atlarla devrile gezen ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor.

Jandarma ekipleri, mesire alanlarındaki vatandaşları da broşürler dağıtarak ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.