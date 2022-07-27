Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı Antalya'nın Elmalı ilçesinde, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, şüpheliler H.Ç, A.Y. ve M.A.A'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör ile kazma ve kürek gibi malzemelere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Mehmet Çakmak Jandarma Hisarcık Antalya Elmalı Güncel Haberler

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