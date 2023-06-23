Antalya'da İzciler Çevre ve Sıfır Atık Eğitimi Aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde izci kampı düzenlendi. Kampta, izciler çevre ve plastik kullanımını azaltmaya yönelik eğitim de aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 1. ve 2. dönem izcileri, Gençlik Eğitim Merkezi'nde çeşitli aktiviteler ile geçen 3 günlük bir kamp yaptı. 40 kişilik izci grubu Gençlik Eğitim Merkezi'nde izcilik hakkındaki tecrübelerini geliştirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi Mekke Yıldız kampta izcilere "Sıfır Atık Bilincini Kazandırma Eğitimi" verdi. Eğitimde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yanı sıra iklim değişikliğinde önemli bir rol oynayan sera faktörünün oluşumunu da anlatıldı.

Kampın ilk gününden beri keyifli olduğunu belirten katılımcı Fatma Miray Yatkın "Burada çok güzel vakit geçirdim. Spor anlamında diğer arkadaşlarım ile eğlenceli bir vakit geçirdik. Beraber yemek yedik. İyi ki izcilik fularını takmışım iyi ki buraya gelmişim. Burada doğayla iç içe olmayı ve geri dönüşüm gibi doğayı etkileyen faktörlerin aslında ne kadar önemli olduğunu anladım. Çok eğlenceli zaman geçirdik. Buradan bize bu imkanı sunan Muhittin Amca'ya teşekkür ediyorum" dedi.