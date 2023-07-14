Antalya'da İtfaiye Ekiplerine Gelen Asılsız İhbarlar Şaşırtıyor

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız ve gereksiz çağrılardan oluşuyor. İtfaiye ekiplerine gelen ihbarlar arasında 'Yılan susuz kaldığı için ağlıyor, su verir misiniz?' gibi ilginç çağrılar da bulunuyor.

İtfaiye ekiplerine gelen ihbarlar şaşırtıyor: "Yılan susuz kaldığı için ağlıyor, su verir misiniz?"

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız ve gereksiz çağrı

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak:

"Gereksiz ve asılsız çağrıları düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz"

İtfaiye çağrı operatörü Aysel Sinem Demirkıran: -"Evde fare var konuşuyor diyen bile oldu"

İtfaiye çağrı operatörü Merve Gümüş: "Bazı insanlar biraz adrenalin arıyor sanırım"

ANTALYA - Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 63'ünün asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştuğu bildirildi. Çağrı merkezindeki İtfaiye Komuta Merkezi'ne gelen, 'Yılan susuz kaldığı için ağlıyor, su verir misiniz?', 'Evde fare var konuşuyor', 'Arılar kovanı terk etti, onları alın', 'Balkondaki halım küs olduğum alt komşumun balkonuna düştü' gibi çağrılar ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Muratpaşa ilçesinde 2009 yılında ilk çağrısını almaya başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Emniyet, itfaiye, orman işletme müdürlüğü, sahil güvenlik ile jandarma komutanlığı, sağlık ve AFAD birimlerinin yer aldığı merkezde, gelen ihbarların olay ve adres bilgilerini ortalama 25-30 saniye içinde alınıp içeriğine göre ilgili kurumların operatörlerine iletiyor. İhbarın niteliğine göre de ilgili kurum ekipleri yönlendirerek olaylar çözüme kavuşturuluyor.

"Yüzde 63'ü gereksiz çağrı"

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 700 bin çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 63'ünün gereksiz çağrı olduğunu kaydetti. Koçak, "Maalesef o şekilde. Çoğunluğu çocuklardan oluyor ve gereksiz çağrıları azaltmak için okullarda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Acil olmayan ve büyükler tarafından da çağrılar mevcut. Bu çağrıları da düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Arılar kovanı terk etti, onları bulun"

Koçak, itfaiye ekiplerine ilk 6 ayda 25 bin çağrı geldiğini, bu çağrıların çoğunluğunu yangın, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazası, intihara teşebbüs, kapı açma, trafik kazası, kurtarma ve su baskınlarıyla ilgili olduğunu belirterek, asılsız ve sıra dışı ihbarları ise şu sözlerle anlattı:

"Arılar kovanı terk etti, onları bulun', Kafesteki kanarya evden kaçtı, ağaçtan gidip alabilir misiniz?', 'Balkondaki halım küs olduğum alt komşumun balkonuna düştü', 'Çocuğum için drone almıştım, karşı binanın çatısında kaldı' gibi ihbarlar geliyor. En ilginç çağrılardan bir tanesi de 'Telefonum ve cüzdanımı falezlerden düşürdüm, lütfen onları kurtarır mısınız' şeklinde olmuştu. Refüj sulaması, site içerisindeki ağaç dallarının elektrik direklerine değdiği gibi yoğun çağrılar gelmekte."

"Evde fare var, benimle konuşuyor"

5 yıldır itfaiyede çağrı operatörü ve yönlendiricisi olarak görev yapan Aysel Sinem Demirkıran, yaz döneminde yangın, kış aylarında ise sel ve su baskınları konusunda ihbarlar aldıklarını kaydetti. Kendisine gelen asılsız ve ilginç ihbarları değerlendiren Demirkıran, "Kurumumuzun görevi olmayan çok ihbarlar alıyoruz. Fare ve böcek var evin içerisinde, gelin alın diyen oluyor. Özellikle Manavgat bölgesinde bir vatandaş aramıştı ve evde fare olduğunu söylemişti. Ne olduğunu sorduğumda farenin konuştuğunu dile getirdi. Biraz konuştuktan sonra da ekip yönlendiremeyeceğimi söyledim" dedi.

Bu tarz ihbarların gerçek olan ihbarların önüne geçebileceğine ve bu durumun hayati önem taşıdığına dikkat çeken Demirkıran, asılsız ve gerçek dışı ihbarda bulunan vatandaşları sağ duyulu olmaya davet etti.

"Yılan susuz kalmış ağlıyor"

3 yıldır itfaiye komuta merkezinde görev yapan Merve Gümüş de, "Çok fazla ilginç ihbar aldıklarımı belirterek, "Ağaçtaki toptan tutunda yılanın ağlamasından, düdüklü tencereyi açamayanına her türlü ihbarı alıyoruz. Yılanın yardıma ihtiyacı olduğunu, ağladığını ve susuz kaldığını söyleyen oluyor. Gereken bilgiyi verip görüşmeyi sonlandırıyoruz. Çok fazla asılsız ihbar da çıkıyor. Ev ve iş yeri yangınlarında bazen asılsız ihbar alıyoruz, bazı insanlar biraz adrenalin arıyor sanırım. Bu tür yangınlara çok fazla sayıda araç sevk ediyoruz. Farklı noktalardan araç da çekmek zorunda kalıyoruz. Bu tür ihbarların önün kesemiyoruz" diye konuştu.Ö

"Her gereksiz ve asılsız ihbar bir insanın canına yol açabilir"

İtfaiye olarak hayatlara dokunduklarını vurgulayan Gümüş, "Her itfaiye aracı bizim için altın değerinde. O yüzden asılsız ihbar vermeden önce bunu akıllarında bulundursalar çok daha iyi olacak. Çünkü her asılsız ihbar bir insanın canına yol açabilir. Biraz daha duyarlı olmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.