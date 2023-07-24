Antalya'da İtfaiye Ekibini İzleyen Vatandaşlar

Antalya'da bir apartmandaki yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekibini bazı vatandaşlar sıcak havaya rağmen film izler gibi izledi.

ANTALYA'da bazı vatandaşlar, şofbenden kaynaklı yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekibini sıcak havaya rağmen film izler gibi izledi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi 1343 sokak üzerinde yer alan 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Daireden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, 30 metrelik merdivenli aracını hazırlayarak üst kata ulaşırken, dairenin de kapısını kırıp içeri girdi. Yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı, yangının ise şofbenden kaynaklandığı görüldü. Kısa sürede söndürülen yangından kaynaklı maddi hasar meydana geldi.

SICAK HAVAYA RAĞMEN İZLEDİLER

İtfaiye ekibinin hazırlıklarını ve daireye ulaşma çalışmalarını bazı vatandaşlar sıcak havaya rağmen film gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla çalışmaları kayda aldı. (DHA)