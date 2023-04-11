Antalya'da işten çıkarılınca gittiği şantiyede bir kişiyi yaralayan belediye işçisi yargılanıyor

Antalya'da belediyedeki işinden çıkarılınca silahla gittiği şantiyede bir kişiyi yaralayan işçinin, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Antalya'da belediyedeki işinden çıkarılınca silahla gittiği şantiyede bir kişiyi yaralayan işçinin, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık S.Ş. (36) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık S.Ş. ise yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Temizlik personeli olarak çalıştığı belediyedeki işine son verilen S.Ş. (38), 25 Ocak'ta Aspendos Bulvarı'ndaki Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şantiyesi'ne gitmişti. Burada şube müdürü M.E. ile tartışan S.Ş'nin daha sonra yanında getirdiği silahı müdüre doğrulttuğu iddia edilmişti. Silahı tutukluk yapan şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyen personel K.Y'yi silahın kabzasıyla yaralamış, yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.