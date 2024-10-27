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Antalya'da İşletmeciler Yüksek Kira Artışlarına Tepki Gösterdi

Antalya'da İşletmeciler Yüksek Kira Artışlarına Tepki Gösterdi
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde işletme sahipleri, yönetimin uyguladığı yüksek kira artışlarına karşı basın açıklaması yaptı. İşletmeciler, kira bedellerinin 2 milyon liradan, 8-10 milyon liraya kadar çıkmasının halkı etkileyeceğini belirtti.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde bulunan işletme sahipleri, yönetim tarafından kendilerine sunulan yüksek kira artış oranına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Konyaaltı Sahili'ndeki işletme sahipleri, yüksek kira artış oranları nedeniyle sahil meydanında toplanıp, basın açıklaması yaptı. Kira artış oranını protesto eden işletme sahipleri, basın açıklamasını 2 şezlong ve 1 şemsiye önünde gerçekleştirdi. Basın açıklamasının yapılacağı alanda polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

'8-10 MİLYON TL KİRA BEDELİ İSTENİYOR'

Sahildeki işletmeciler adına açıklama yapan Avukat Abdullah İlkkahraman, "Yönetimin dile getirdiği sorun, fazla kullanım alanları ve kötü işletmeler değil. İstedikleri fahiş kira artışları. Mevcutta 2 milyon lira kira ödeyen işletmelerden 8-10 milyon lira arası kira bedelleri isteniyor. Yönetim tarafından istenen kira bedelleri kabul edilseydi, halkımız yine düşünülmeyecekti. Yönetimin iddia ettiği 'para kaybetmeye hazırız' demeçleri gerçek ise biz de uygun fiyatlarla hizmet etmeye hazırız" dedi.

'TAHLİYE EDİLECEĞİMİZİ TARAFIMIZA BİLDİRDİLER'

İşletmelerin kira bedelini ödemediği takdirde tahliye edileceğini belirten Avukat İlkkahraman, "Haklı olarak şikayete konu olan fahiş fiyatların nedeni yönetim tarafından bizlere ödenmek zorunda bırakılan çok yüksek kiralar ve aidatlardır. Söz konusu istenen kiralara ek olarak her bir işletmeden alınan aylık 100 bin TL'yi aşan aidatlardır. Yönetimin bizi satmakla zorunlu bıraktığı yiyecek ve içeceklerden aldığı milyonları aşan sponsorluk gelirlerini dahi dile getirmedik. Son 2-3 aydır her bir işletmeyi tek tek görüşmeye çağırarak ya istenen fahiş kira bedelleri ile yeni sözleşme yapılacağı ya da kiralama döneminde elimizden alınan tarihsiz tahliye taahhütnamesinin devreye sokularak kamuoyunda farklı haber yapılarak tahliye edileceğimizi tarafımıza bildirdiler" ifadelerini kullandı.

'ARTIŞ YAPILMAZSA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ'

Kira oranlarında indirim yapılmasını isteyen işletmeci Abdullah Demir ise "Fiyatları indirirlerse biz de menüde halka indirim yapacağız. Halk ister istemez bize tepki gösteriyor. Artış yapmadıkları takdirde biz de halka yüzde 50 indirim yapacağız" dedi.

İşletme sahipleri basın açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı.

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Adem AKALAN Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Sahili Antalya

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