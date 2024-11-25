Antalya'da İslamlar Mahallesi'nde İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesindeki İslamlar Mahallesi'nin içme suyu sorununu yeni kaynaklarla çözmek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşanan İslamlar Mahallesi'nin Bodamya mevkisinde verimli kullanılamayan su kaynağında ıslah çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışmasında, aynı bölgede iki yeni su kaynağı daha bulundu. Saniyede ortalama 40 litre olan su miktarı yeni kaynaklarla ortalama 100 litreye ulaştı.

Kaptaj çalışması kapsamında kaynağından çıkan su ıslah edilerek, vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

İslamlar Mahallesi Muhtarı Şükran Ustali, mahallelinin kaynak suyunu sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kullanamadığını ancak yeni çalışmayla sağlıklı içme suyunun mahalleye kazandırılacağını ifade etti.