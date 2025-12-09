Haberler

Antalya'da bir işçiye işkence yaptıkları iddia edilen 4 sanığa hapis cezası

Antalya'da bir işçiye 3 gün süreyle işkence yapıldığı iddia edilen 4 sanık, ceza mahkemesi tarafından 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, iş yerinde maaş alacaklarının ödenmemesi sebebiyle meydana geldi.

Antalya'da bir işçiye çalıştığı iş yerinin deposunda 3 gün boyunca işkence yaptıkları öne sürülen 4 sanık, 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık S.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.T, A.T. ve A.A'nın yer almadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, mağdurun sunmuş olduğu fotoğraflar, sanık S.T'nin cep telefonundan çıkan darp görüntülerine göre, sanıkların kalın ip ve sopayla mağduru darbettiklerinin sabit olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların "cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.T. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, suçu kabul ettiğine yönelik daha önce yazdığı dilekçenin doğru olmadığını savundu.

O.T. ve A.T'nin "Sen suçu üstüne al. Bizim işimiz gücümüz var. Sana bakarız." dedikleri için önceden hazırlanmış dilekçeyi imzaladığını öne süren S.T. "Suçlamaları kabul etmiyorum. Vedat Kurt'a yönelik herhangi bir suç işlemedim. Bulunduğum ortamda diğer 3 sanık Vedat Kurt'u darp etti. Fotoğrafları ben çekmiş olabilirim. O kısmı tam hatırlamıyorum. Beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

Mağdur Vedat Kurt ise adaletli bir karar verilmesini talep ettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.T, O.T, A.T. ve A.A'yı "cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte gece vakti yağma" suçundan ise sanıkların beraatine karar verdi.

"Adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum"

Vedat Kurt, duruşma sonrası gazetecilere, sanıklara yağma suçundan beraat verilmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, "Kararı istinafa taşıyacağız. İnşallah adalet yerini bulur. Kimseden fazla bir şey istemiyorum. Hakkı neyse onun yapılmasını, adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Olay

Kepez ilçesi sanayi sitesindeki bir iş yerinde 13 Ekim 2020'de maaşını alamadığı için patronuna ait kasadaki 15 bin lirayı aldığı öne sürülen Vedat Kurt (22), A.T, O.T, S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanarak depoya kilitlenmişti. Kurt'un dişleri kırılarak, vücudunda kesikler oluşturularak ve hamam böceği yedirilerek 3 gün boyunca işkence edildiği öne sürülmüştü.

Yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden sanıklar tutuklanmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
