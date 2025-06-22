Antalya'da İşitme Engellilerden Jandarma'ya Sürpriz Etkinlik

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Serik İşitme Engelliler Derneği, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü, düzenledikleri sürpriz etkinlikle kutladı. Dernek üyeleri, jandarma personelini piknik alanına davet ederek birlikte pasta kestiler.

Antalya'da Serik İşitme Engelliler Derneği üyeleri, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz bir etkinlik yaptı.

Şahin Tepesi'ndeki piknik alanda bir araya gelen dernek üyeleri, ihbarda bulunarak jandarma personelini bölgeye davet etti.

Jandarma ekibi, burada kendileri için hazırlanan etkinlikle karşılaştı. Etkinlikte pasta kesildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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