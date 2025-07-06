Antalya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

Antalya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı
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Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenmedi ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Cumalı Mahallesi D400 kara yolunda plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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