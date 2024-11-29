Antalya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeni Mahalle'de devam eden bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, yanan konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konteynerin yanındaki binada doğalgaz hattı bulunması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı, fenalık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.