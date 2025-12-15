Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak 3 zanlı tutuklandı. Zanlılar, ölüm tehdidiyle para istemek ve yağma suçlarından yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yeri sahibinin, ölüm tehdidiyle kendisinden para istendiğini, parayı vermemesi nedeniyle motosikletli kişilerce iş yerinin kurşunlandığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kurşunlama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.

