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Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın giriş katındaki ikinci el eşya satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evlere sıçramadan söndürülürken dükkan kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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