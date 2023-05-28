Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Serik ilçesi Orta Mahalle 1021 Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında bulunan oto yıkama ve yağlama servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesine rağmen yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amaçlı apartmanda yaşayanları tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle apartmanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.