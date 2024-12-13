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Antalya'da İş Yerinde Bir Kişi Ölü Bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ahşap atölyesinde çalışan Abdil Koçdemir, gece iş yerine geldiği sırada hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, Koçdemir'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, 699 Sokak'taki ahşap atölyesinde çalışan Abdil Koçdemir (37) gece iş yerine geldi. Koçdemir'i sabah atölyede hareketsiz gören kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Koçdemir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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