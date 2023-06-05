Antalya'da İş Kazası: İşçi Palet Çakma Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Finike ilçesinde bir iş yerinde arızalanan palet çakma makinesini tamir etmeye çalışan Mustafa Kula'nın başı makineye sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kula, kurtarılamadı. Kula'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde palet çakma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Sahilkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arızalanan palet çakma makinesini tamir etmeye çalışan 37 yaşındaki Mustafa Kula'nın başı tamirat sırasında makineye sıkıştı.
İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan Kula, kurtarılamadı.
Kula'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.