Antalya'da İş Kazası: İşçi Palet Çakma Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde bir iş yerinde arızalanan palet çakma makinesini tamir etmeye çalışan Mustafa Kula'nın başı makineye sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kula, kurtarılamadı. Kula'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.