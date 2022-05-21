Antalya'da İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu düzenlendi - Haberler

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) iş birliğinde düzenlenen İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu Antalya'da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde organize edilen sempozyumun açılışında, bu programı, işçi ile işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara adil çözüm üretilmesi, paydaşların görüşlerinin değerlendirilmesi, hakim ve savcılarla akademisyenlerin bir araya gelmesiyle bu konuda farklı bakış açılarının ortaya konulması için düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, hakim ve savcı eğitiminin, adaletin ve yargının kaderini değiştirecek derecede önemli olduğunu ifade etti.

Akademinin, yenilenen ve güçlenen yapısı, güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla yoğun bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Özdemir, "Hedefimiz, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Yenilenen yapımızla, yeni istihdam edilen öğretim üyesi hakimlerimizle, psikologlarımızla, UYAP sınıflarıyla, uygulama adliyesiyle, uygulamaya ve pratiğe dayalı bir eğitimle adaylarımızı yetiştiriyoruz." dedi.

Hakim ve savcıları 64 farklı dersle mesleğe hazırladıklarını belirten Özdemir, iş hukukunun da temel dersler arasında yer aldığını, bununla ilgili temel ders kitabının yayınlandığını ve adaylara dağıtıldığını bildirdi.

Özdemir, Akademi olarak adaletin ve hukukun gelişmesi açısından çok sayıda faaliyete imza attıklarını söyledi. Meslek içi eğitim çalışmalarını çevrim içi uygulamalarla harmanlayarak daha fazla kitleye ulaştıklarını belirten Özdemir, bu yıl 2 bin 177 adaya eğitim verdiklerini ve yeni hakimler, savcılar yetiştirdiklerini ifade etti.

Bir taraftan eğitim faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da toplumda adalete olan inancı artırmak için paydaşlarla hukukun her alanında farklı programlar gerçekleştirdiklerini anlatan Özdemir, sağlıkta şiddet, maden hukuku, ticaret kanunu gibi alanlarda sempozyumlar düzenlediklerini söyledi.

İş hukuku alanında da TİSK ile eğitim iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Özdemir, şöyle dedi:

"İş hukuku alanında hakimlerimize özellikle bir yurt dışı bakış açısı, Avrupa ülkelerinde, diğer ülkelerde ortaya çıkan yeni gelişmelerin değerlendirilmesi noktasında farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. Adalet Bakanlığı olarak iş hukuku, iş mahkemeleri noktasında iş yükü olduğunun farkındayız. İş yükünün çözülmesi için zorunlu arabuluculuk kurumu ilk kez iş hukuku alanında başladı. Adalet Bakanlığının bu alandaki çalışmaları çok kıymetli. Çünkü çalışma hakkı, temel haklardan birisi. Hem uluslararası sözleşmelerde hem de anayasamızda yer verilen bir hak. Zaten bizim medeniyetimiz 'alın teri kurumadan ücreti öde' diyen bir medeniyet. İşçi ile işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara adil bir çözüm üretilmesi, paydaşların görüşlerinin değerlendirilmesi, hakim ve savcılar ile akademisyenlerin bir araya gelerek konuya farklı bakış açıları sergilemeleri açısından bu programı gerçekleştiriyoruz."

Muhittin Özdemir, bu programda ortaya çıkan sonuçların öneriler olarak değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da iş yargılamasına yönelik bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararlarının değerlendirileceği bir sempozyumu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Hem yargı üyelerinin hem de sektör temsilcilerinin bir arada olduğunu ifade eden Koç, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz, önümüzdeki yıllardan itibaren bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sempozyumda iş yargılamasına yönelik 6 konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor, tebliğlerini sunacaklar. İş yargılaması, iş sözleşmesine ilişkin bütün konu başlıklarına değinilecek." diye konuştu.

Yargıtay iş hukuku dairelerinin başkan ve üyeleri, bölge adliye mahkemesi başkanları ile bölge adliye mahkemesi iş hukuku dairelerinin başkan ve üyelerinin katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.