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Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haber: Kayıp olarak aranırken Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Kayıp olarak aranırken Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Manavgat Irmağı'nda ölü bulunduktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Fırat Çiftsüren'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Gencin babası Mustafa Çiftsüren'in ve yakınları tarafından alınan cenaze, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Manavgat ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan Çiftsüren'in dün Manavgat Irmağı'nda cesedi bulunmuştu.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Üniversite, Manavgat, Güncel, Haberler

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