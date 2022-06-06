Irmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu - Haberler

Irmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu. Manavgat'ın Karabük Mahallesi Beşkonak bölgesinde arkadaşlarıyla kamp yapan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi İsa Yiğit (22), Köprülü Kanyonda arkadaşlarıyla yüzmek için Köprüçay Irmağına girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Yiğit için arkadaşları yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ırmakta kaybolan gencin bulunması için arama kurtarma çalışma başlattı. Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, suya girdiği noktanın 5 metre ilerisinde yaklaşık 7 metre derinlikte bulundu. Botla kıyıya çıkartılan Yiğit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AA / Fatih Hepokur - Güncel Güncel Haberler

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