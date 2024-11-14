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Antalya'da İntihar Eden İranlı Kardeşlerin Cenazeleri Morgda Bekliyor

Antalya'da İntihar Eden İranlı Kardeşlerin Cenazeleri Morgda Bekliyor
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ekonomik zorluklar nedeniyle intihar ettiği değerlendirilen üç İranlı kardeşin cenazeleri morgdan alınmadı. Aileleri, cenazeleri almak için gelemeyeceklerini bildirdi.

ANTALYA'ya bir süre önce çalışmak için gelen ve yakınları ulaşamayınca camları bantla, kapı altları havlu ile kapatılan, mangal içerisinde kömür yakılmış odada ölü bulunan İranlı Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33) kardeşlerin cenazeleri morgdan alınmadı. Cenazelerle ilgili İran'daki yakınlarına bilgi verdiğini belirten ölenlerin yakını Emrullah Asedi, "İran'da 3 ablaları var. Bana cenazeleri almaya gelemeyeceklerini söylediler" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışıp borçlarını kapatabilmek için Antalya'ya geldi. Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan 3 kardeş, borsadan da yatırım yaptı.

İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı. 13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Asedi'den yardım istedi. Yardım talebi üzerine Asedi önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin yaşadığı dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Asedi polis merkezine giderek, durumu anlattı.

Adrese gelen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla içeriye girdi, Yasovalian kardeşleri aynı oda içerisinde kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneği ile birlikte buldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın yaşandığı eve gelen ekipler çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bulunduğu daireye girerken maske ve koruyucu kıyafetler giydi. Evde yapılan incelemede, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça not bulundu. Diğer yandan olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, ev içerisinde incelemede bulundu. Çevrede yaşayan diğer kişiler meraklı gözlerle olayı izlerken, kimileri ise cep telefonları ile kayıt aldı.

'KANUNEN TESLİM ALAMAM'

İntihar ettikleri değerlendirilen Yasovalian kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 3 kardeşin anne ve babasının öldüğü, İran'da yaşayan 3 ablaları bulunduğu öğrenildi. Yasovalian kardeşlerin Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Asedi, bugün bilgi alabilmek için morga geldi. Telefonla kardeşlerin İran'daki ablalarıyla konuşan Asedi, "Bunlar benim dostlarım, şu an cenazeleri almaları için aileleriyle görüşüyorum. Anne ve babaları yok, sadece 3 ablaları var. Ablaları da gelemeyeceklerini söyledi. Ben teslim almayı kabul etmem çünkü onların sadece dostlarıyım. Kanunen teslim alamam" dedi.

15 gün içerisinde morgdan alınmazsa cenazelerin kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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