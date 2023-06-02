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Antalya'da internetten sahte ürün satan 4 kişi yakalandı

Antalya'da internetten sahte ürün satan 4 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da internet üzerinden sahte ürün satan 4 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve tarihi geçmiş bebek mamalarının internetten satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte ve tarihi geçmiş beslenme ürünü ele geçirilirken, 4 şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da internet üzerinden sahte ürün satan 4 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve tarihi geçmiş bebek mamalarının internetten satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte ve tarihi geçmiş beslenme ürünü ele geçirilirken, 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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