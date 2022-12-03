Antalya'da internet üzerinden kaçak sigara ve içki satan kişi yakalandı Güncel Haberler Antalya'da internet üzerinden gümrük kaçağı sigara ve içki sattığı belirlenen zanlı yakalandı. Antalya'da internet üzerinden gümrük kaçağı sigara ve içki sattığı belirlenen zanlı yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde D.T'nin internet üzerinden kaçak sigara ile içki sattığını tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Şüphelinin eviyle aracında yapılan aramada bandrolsüz 1070 paket sigara ile iki şişe içki ele geçirildi. D.T. hakkında bandrolsüz sigara ve alkol satışından işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Antalya Kepez Güncel Haberler

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