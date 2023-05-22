Antalya'da İnsan Ticareti Suçundan 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Antalya'da insan ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Antalya'da insan ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Elmalı ilçesinde İnsan Ticareti Yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs icra edilen operasyonla yakalandı. Yapılan adli işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel