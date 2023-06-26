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Antalya'da inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Antalya'da inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi, yaşamını yitirdi. Gedik Mahallesi'nde 7 katlı inşaatta sıvacı olarak çalışan 19 yaşındaki Faysal Elsubey, 6. kattaki iskeleden dengesini kaybederek zemine düştü. İnşaattaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elsubey, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi, yaşamını yitirdi.

Gedik Mahallesi'nde 7 katlı inşaatta sıvacı olarak çalışan 19 yaşındaki Faysal Elsubey, 6. kattaki iskeleden dengesini kaybederek zemine düştü.

İnşaattaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Elsubey, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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