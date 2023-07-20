Antalya'da inşaattan düşen genç yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaattan düşen 18 yaşındaki genç yaralandı. Olay saat 11.30 sularında meydana geldi .

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık Mahallesi Uğur Mumcu Caddesindeki bir inşaatta çalışan 18 yaşındaki Volkan G. dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş kazasında yaralanan gencin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki genç tedavi atına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA