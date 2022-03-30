Antalya'da inşaatlardan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Antalya'da inşaatlardan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da inşaatlardan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı inşaattan hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı inşaattan hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı.

Manavgat'ın Hatıplar ve Side Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 inşaattan muhtelif bakır malzeme, klima borusu ve kablosu ile dalgıç pompası çalınmasıyla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirleyen jandarma ekipleri, zanlılardan H.D ve B.G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden U.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Side Mahallesi, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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