Antalya'da inşaatlardan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı inşaattan hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı.

Manavgat'ın Hatıplar ve Side Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 inşaattan muhtelif bakır malzeme, klima borusu ve kablosu ile dalgıç pompası çalınmasıyla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirleyen jandarma ekipleri, zanlılardan H.D ve B.G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden U.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.