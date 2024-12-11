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Antalya'da İnşaat Malzemeleri Satılan İş Yerine Hırsızlık

Antalya'da İnşaat Malzemeleri Satılan İş Yerine Hırsızlık
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir inşaat malzemeleri iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yerinin sahibi, hırsızın yaklaşık 1000 lirayı çalarak motosikletle kaçtığını bildirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ahmet Emir, Orta Mahalle'deki iş yerine geldiğinde içerinin dağınık olduğunu ve masaların çekmecelerindeki paraların alındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iş yerine arka pencereden giren ve çekmecelerdeki yaklaşık 1000 lirayı çaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Emir, gazetecilere, "Hırsız 1 saate yakın elini kolunu sallayarak iş yerimizde dolaşmış. Tekrar tekrar her yeri dökmüş. Bulabildiği paraları almış. Çok rahat tavırları var. Buradan çıktıktan sonra motosiklete binip kaçıyor." dedi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin pencereden içeri girmesi, masanın çekmecelerini karıştırması ve paraları aldıktan sonra kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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