Antalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat kazısı sırasında içinde sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu. Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat kazısı sırasında içinde sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu. Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi'nde bir inşaat firmasının temel kazısı sırasında mağaraya rastlandı. Üstü kaya parçalarıyla kapatılan mağarada yetkililerce inceleme yapıldı. Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek, gazetecilere, jandarma ve müze yetkililerinin gelip inceleme yaptığını belirterek, "İnşaat alanındaki çalışmalar durdu. Yetkililerin incelemesinin ardından Dim Mağarası gibi olduğu tespit edilirse turizm açısından çok güzel olacak. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi. AA / Mustafa Kurt - Güncel Kestel Mahallesi Antalya Alanya Güncel Haberler

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