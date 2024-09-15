Antalya'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Aksu ilçesinde 22 yaşındaki işçi Ahmet Çekener, çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek hayatını kaybetti. Durumun acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çekener'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Altıntaş Mahallesi'nde 31139 Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ahmet Çekener (22), 6'ncı kattaki iskeledeyken dengesini kaybederek yere düştü.
İnşaatta çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.