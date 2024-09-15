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Antalya'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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22 yaşındaki Ahmet Çekener, Antalya'da çalıştığı inşaatın çatısından 1'inci kata düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da çalıştığı inşaatın 6 katlı inşaatın çatısından 1'inci kata düşen Ahmet Çekener (22), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi 3139 Sokak'ta meydana geldi. İşe yeni girdiği öğrenilen Ahmet Çekener, 6 katlı inşaatın çatısında dengesini kaybederek 1'inci kata düştü. Çekener'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Çekener'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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