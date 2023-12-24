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Antalya'da inşaat halindeki bir binada ceset bulundu

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Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki inşaat alanından koku geldiği ihbarı üzerine polis, bölgede inceleme yaptı. Binaya giren ekipler, ikinci katta kapalı bir odada ceset buldu. Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen ve cinsiyeti belirlenemeyen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'da inşaat halindeki bir binada ceset bulundu.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki inşaat alanından koku geldiği ihbarı üzerine polis, bölgede inceleme yaptı.

Binaya giren ekipler, ikinci katta kapalı bir odada ceset buldu.

Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen ve cinsiyeti belirlenemeyen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Muratpaşa Antalya Olaylar Adli Tıp 3.Sayfa Güncel Haberler

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